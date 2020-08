Mercato : Guirassy force pour signer à Rennes, Amiens sort l'addition

Dans : Mercato.

Relégué au terme d’une dernière saison tronquée par la crise sanitaire du Covid-19, l’Amiens SC a réussi son retour en Ligue 2 samedi face à Nancy (1-0).

Un premier succès acquis sur la plus petite des marges grâce à une réalisation de Serhou Guirassy. Ce but sera sûrement le dernier de l’attaquant français avec le maillot picard, puisqu’il est actuellement en instance de départ. Arrivé à Amiens en janvier 2019, l’attaquant de 24 ans a parfaitement relancé sa carrière en Ligue 1, après un petit échec à Cologne en Bundesliga. Si bien qu’il veut retrouver l’élite du football français dans les jours qui arrivent. Une envie qu’il n’a pas caché après le succès d’Amiens samedi. « J'espère que je serais Rennais. Pour l'instant, je suis Amiénois et je donnerai tout tant que je suis là », a simplement lâché Guirassy au micro de Téléfoot.

Dans la foulée, son entraîneur Luka Elsner a tenu à remercier son attaquant : « Il n'avait pas forcément besoin de jouer. Il l'a fait pour l'équipe, pas pour lui-même. Il a montré la voie aux jeunes, il a démontré ce qu'est un vrai professionnel. Il est venu frapper à ma porte et il m'a dit qu'il était disponible pour jouer. Je n'ai pas hésité une seule seconde ». Un ultime hommage avant le départ de Guirassy, qui ne fait plus aucun doute, selon Saber Desfarges. « Serhou Guirassy et ses représentants rencontrent la direction amiénoise lundi. L’attaquant veut Rennes, rien d’autre. Le SRFC propose 12 millions d’euros, Amiens en souhaite 20. Amiens SC dispose d’offres en Angleterre », a avoué le journaliste de Téléfoot sur Twitter. Après plusieurs semaines de négociations, le dossier Guirassy pourrait enfin être bouclé dans les prochains jours… Un soulagement probable pour Rennes, Amiens et le joueur.