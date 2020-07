Mercato : Guendouzi au PSG, Arsenal n'aime pas ça

Dans : Mercato.

Matteo Guendouzi est un peu trop courtisé aux yeux d’Arsenal, qui est en train de changer d’avis à son sujet. Le PSG risque de devoir le zapper.

Trouver un milieu de terrain jeune, pas trop cher, avec une bonne marge de progression, une dimension physique et une marge de progression, telle est la mission de Leonardo avec le PSG cet été. Le profil correspond en tout cas à Matteo Guendouzi, qui est en grand froid avec Arsenal à l’heure actuelle. Le joueur formé en partie au PSG n’est plus dans les petits papiers de Mikel Arteta depuis le fameux match face à Brighton, ou en plus de ne pas être inspiré sur le terrain, il avait eu une attitude déplorable. Malgré une discussion entre le manager et le joueur, rien ne s’est calmé et l’ancien du FC Lorient s’entraine seul dernièrement, preuve que la réconciliation n’est pas pour tout de suite. De quoi lui donner envie de voir ailleurs ? C’est possible mais Arsenal ne l’entend pas de cette oreille.

Selon ESPN, le club anglais préfère attendre un peu que les choses se tassent et mise surtout sur lui pour l’avenir, malgré cette situation tendue. L’idée de le vendre pour 40 ME cet été n’est pas envisagée pour le moment, alors que le PSG, le Real Madrid et le Barça ont montré leur intérêt. C’est aussi cet engouement pour Guendouzi qui a fait réfléchir le club londonien, qui se dit qu’avoir un joueur aussi demandé après un clash démontre que cela mérite de continuer l’aventure avec lui si les choses reviennent à la normale. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le milieu de terrain français n’est donc pas véritablement sur le départ selon ses dirigeants, même si une mise à l’écart jusqu’à la fin de la saison pourrait changer la donne. Et comme Mikel Arteta compte bien asseoir son autorité devant le reste de l’effectif, rien n'empêche le PSG et compagnie de suivre ce dossier avec attention.