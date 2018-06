Mercato : Gros craquage de Rennes, qui met 22 ME sur Toko-Ekambi

Dans : Mercato, SCO, Rennes.

Le Stade Rennais, qui avait déjà effectué un gros coup l’été dernier en misant 17 ME pour récupérer Ismaïla Sarr de Metz, pourrait frapper encore plus fort. Le club breton, qualifié pour la prochaine Europa League, rêve de recruter Karl Toko-Ekambi, le buteur en verve qui a maintenu Angers en Ligue 1. Selon le Courrier de l’Ouest, les « Rouge et Noir » ont proposé 22 ME avec des bonus éventuels pour récupérer l’avant-centre camerounais.

Ce dernier se dirige clairement vers la sortie avec l’accord de ses dirigeants, et semblait pencher pour Villarreal, dont il avait accepté l’offre. Le SCO s’est tout de même donné un temps de réflexion, car la proposition du club espagnol ne le satisfaisait pas totalement. A juste titre donc si le Stade Rennais débarque ainsi avec une somme qui a de quoi faire réfléchir le club angevin, mais peut-être un peu moins l’attaquant qui avais émis le souhait de changer de championnat…