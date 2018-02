Mercato : « Griezmann sera au Barça cet été, c’est sûr à 100 % »

Dans : Mercato, Liga.

Annoncé sur le départ du côté de l'Atlético Madrid en vue du prochain mercato, Antoine Griezmann se serait déjà mis d'accord avec un autre grand club européen pour un transfert estival.

De retour au top de sa forme en ce début d'année 2018, vu qu'il a notamment marqué trois buts lors de la très belle victoire de l'Atlético contre le FC Séville dimanche (5-2), Antoine Griezmann ne cache pas ses envies d'ailleurs. Après quatre saisons pleines à Madrid, l'attaquant de 26 ans souhaite intégrer l'effectif d'un très grand club européen. Si l'équipe de Diego Simeone est déjà bien placée sur l'échiquier footballistique, l'international français rêve de jouer dans le gratin mondial après la Coupe du Monde 2018. Pour réaliser son objectif, Grizi dispose de plusieurs touches, et notamment en Angleterre. Mais c'est bel et bien du côté de la Liga qu'il pourrait poursuivre sa carrière. En effet, selon un journaliste du quotidien catalan Sport, l'ancien de la Real Sociedad aurait d'ores et déjà donné son accord... au FC Barcelone.

« Griezmann au Barça, c’est fait, même si évidemment, aucune des deux parties ne le confirmera. On a déjà révélé l’accord qui existe entre les deux clubs. Griezmann sera au Barça cet été, c’est sûr à 100% », a lancé, sur Twitter, Albert Rogé, qui considère donc l'éventuelle arrivée de Griezmann au Barça comme acquise alors que l'inter-saison est encore loin. Affaire à suivre, mais ceci peut paraître étonnant vu que le club blaugrana a déjà recruté Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho pour compenser le départ de Neymar...