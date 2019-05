Mercato : Griezmann ou Lacazette, l’attaquant du Barça sera Français

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

A la recherche d’un avant-centre pour épauler Luis Suarez, le FC Barcelone n’a pas changé ses plans.

Malgré son refus l’été dernier, Antoine Griezmann (28 ans) reste la grande priorité pour le mercato à venir. Et tant pis si le public du Camp Nou n’est pas d’accord. Il faut dire que le Français représentera encore une belle affaire puisque sa clause libératoire passera de 200 M€ à 120 M€ en juin. Mais le Barça est bien placé pour le savoir, mieux vaut prévoir des alternatives.

C’est pourquoi le champion d’Espagne pense à un autre international tricolore, à savoir Alexandre Lacazette (27 ans). Efficace et habile balle au pied, l’attaquant d’Arsenal colle au profil recherché, explique Mundo Deportivo. L’ancien Lyonnais a donc atterri dans la short-list du secrétaire technique Eric Abidal, qui travaillait avec le même agent que le Gunner. Autant dire que cela faciliterait les discussions.

Arsenal n’est pas vendeur

En revanche, il sera beaucoup plus difficile de convaincre le club anglais. Pour le buteur estimé à 65-70 M€, le Barça pourrait tenter d’inclure un joueur dans l’opération. Mais cela risque de ne pas être suffisant. « Nous ne vendrons pas Lacazette », a en effet prévenu Arsenal, attaché à son joueur auteur de 18 buts et 12 passes décisives, et élu meilleur Gunner de la saison par les supporters.