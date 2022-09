Mercato : Griezmann à MU, le transfert surprise se prépare

Dans : Mercato.

En difficulté cette saison avec l'Atletico Madrid à cause d'une clause rocambolesque dans son contrat, Antoine Griezmann est déjà en train de perdre patience et pourrait rejoindre un cador européen afin d'obtenir plus de temps de jeu.

L'année dernière, Antoine Griezmann a fait son retour à l'Atletico Madrid. Là où il a explosé en Europe et où il est devenu une star mondiale. Néanmoins, son retour a été compliqué. Le Français n'a pas été à la hauteur des attentes de Diego Simeone. Cette saison, le champion du monde semble plus affûté que jamais et prêt à redevenir le joueur qu'il était auparavant. Seul petit problème, Griezmann ne dispute que 25 à 30 minutes par matchs. S'il est systématiquement remplaçant, c'est parce que le Barça a inclus une clause dans son prêt de deux ans à l'Atletico Madrid. Si lors de la deuxième saison, le Français dispute régulièrement plus de 30 minutes par match, les Colchoneros devront payer 40 millions d'euros à Barcelone. Une somme que visiblement, les dirigeants madrilènes ne sont pas prêts à payer. Face à cette situation inédite et compliquée, Griezmann a des envies de départ et un club anglais pourrait lui permettre de retrouver sa forme d'antan.

Griezmann enfin à Manchester United ?

Selon les informations du média The Athletic, Manchester United suit de près la situation du joueur de 31 ans à Madrid. Le club anglais est prêt à passer à l'offensive dès cet hiver, lors du mercato, pour relancer Antoine Griezmann. Un transfert en Premier League arrangerait probablement aussi bien le FC Barcelone et l'Atletico Madrid que le joueur français. Griezmann rejoindrait ainsi son coéquipier en sélection Rafaël Varane et l'un de ses anciens rivaux en Espagne, Cristiano Ronaldo. Il y a quelques saisons, le natif de Mâcon avait déjà fait part de son envie de rejoindre le club 20 fois champions d'Angleterre. Fan de David Beckham depuis son plus jeune âge, Griezmann aura peut-être bientôt l'occasion de marcher sur les traces de son idole.