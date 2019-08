Mercato : Gonalons tout proche de Rennes ?

Dans : Mercato, Rennes, Ligue 1, Serie A.

Annoncé comme proche des Girondins de Bordeaux il y a quelques jours, Maxime Gonalons pourrait finalement quitter l'AS Rome pour revenir en Ligue 1, mais plutôt du côté du Stade Rennais. Selon L'Equipe, ayant bien compris que son avenir n'était plus réellement à la Roma l'ancien lyonnais a demandé à ses agents de lui trouver un nouveau point de chute lors de ce mercato estival. Et c'est dans ce cadre que le club breton s'est penché sur le dossier Gonalons. Des proches, cités par le quotidien sportif, pensent que l'affaire est bien engagée, Clément Grenier ayant vanté à son ancien coéquipier les qualités du Stade Rennais. Reste tout de même à boucler les détails financiers de l'opération, Maxime Gonalons ayant encore deux ans de contrat à l'AS Rome et un salaire plutôt élevé.