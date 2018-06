Mercato : Gomis vers la Chine, Falcao tient sa porte de sortie

Dans : Mercato, Monaco.

Parti de l’OM à contrecœur après une saison pleine dans une équipe en difficulté, Bafetimbi Gomis a totalement réussi son passage en Turquie.

Champion avec le Galatasaray, l’avant-centre a également terminé de loin meilleur buteur du championnat, avec quasiment un but par match, et il s’est fait adopter par tout un peuple. Après cette expérience convaincante, l’ancien stéphanois et lyonnais pourrait rebondir du côté de la Chine, où un pont d’or lui est proposé depuis presque deux ans. Et si jamais le Français devait rejoindre la Super League, le trou laissé pourrait être comblé par Radamel Falcao annonce Aksam.

A Monaco, le départ du Colombien n’est pas exclu, même s’il n’est pas non plus jugé comme nécessaire. L’effort financier que ferait le club d’Istanbul pour récupérer Falcao rendrait possible cette opération, surtout que le Galatasaray est assuré de participer à la prochaine Ligue des Champions. Ce que le Milan AC, également intéressé par l’ancien de l’Atlético Madrid, ne peut pas du tout lui garantir, en plus de ses difficultés financières. Toujours sous contrat jusqu’en juin 2020, Falcao a en tout cas de quoi voir venir, lui qui se concentre actuellement sur le Mondial 2018, le premier de sa carrière à 32 ans.