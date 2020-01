Mercato : Giroud reçoit une offre folle de Newcastle !

Dans : Mercato.

Incroyable fin de mercato pour Olivier Giroud, qui est annoncé dans plusieurs clubs en même temps.

Ces dernières heures, la Lazio Rome a beaucoup avancé, en se mettant notamment d’accord avec l’attaquant français, mais toujours pas avec Chelsea, qui se montre gourmand alors que le champion du monde 2018 n’est même pas utilisé. Ce jeudi soir, c’est Newcastle qui débarque dans le dossier, avec une proposition express.

Selon The Guardian, les Magpies comptent lâcher directement 3,5 ME à Chelsea pour récupérer le joueur, lui offrir du temps de jeu, et le laisser libre ensuite de son choix en fin de saison. Un contrat très court pour séduire Giroud, et lui montrer qu’il ne s’agit simplement que de retrouver du temps de jeu en vue de l’Euro, ce qui ne lui est pas garanti à la Lazio Rome. Néanmoins, selon cette même source, Giroud ne serait pas chaud pour signer à Newcastle, préférant rejoindre la Lazio Rome si un accord devait être trouvé.