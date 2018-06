Mercato : Gaël Kakuta va trouver un point de chute en L1

Dans : Mercato, ASC, Ligue 1, Foot Mondial.

De retour au top après une saison pleine à Amiens en Ligue 1, Gaël Kakuta devrait poursuivre sa carrière dans le championnat de France.

Parti de Lens à Chelsea en 2007, avec un statut de grand espoir du football français à seulement 16 ans, Gaël Kakuta a ensuite bourlingué de droite à gauche sans répondre aux attentes placées en lui. Mais la saison dernière, le milieu offensif a décidé de revenir en France pour relancer sa carrière. Et bien lui en a pris puisqu'il a marqué six buts et délivré six passes décisives en 36 matchs de Ligue 1 sous le maillot d'Amiens. S'il s'est régalé avec le club promu, le joueur de 27 ans a pourtant dû retourner au Hebei Fortune cet été, suite à son prêt d'un an. Mais ceci ne serait que provisoire...

Désireux de quitter son club chinois pour continuer sa route en Ligue 1, Kakuta est sur la bonne voie. En effet, selon RMC, l'ancien du FC Séville « est de plus en plus proche de rejoindre définitivement Amiens ». Ces dernières heures, les négociations entre l'ASC et le Hebei Fortune ont avancé, puisqu'un transfert définitif, estimé entre trois et cinq millions d’euros, est dans les petits papiers, même si le salaire semble encore être un point de divergence. Proche d'un accord, Amiens devra rapidement finaliser ce dossier, car Kakuta est aussi courtisé en Espagne, et notamment par le Rayo Vallecano.