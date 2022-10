Mercato : Erling Haaland au Real Madrid, Guardiola dit tout

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Auteur d’un nouveau doublé, mercredi soir en Ligue des Champions contre Copenhague, Erling Haaland continue d’affoler les compteurs.

Auteur de 19 buts en 12 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Erling Haaland est tout simplement stratosphérique depuis sa signature à Manchester City cet été en provenance du Borussia Dortmund pour 60 millions d’euros. Pep Guardiola, qui avait pris l’habitude de jouer sans véritable avant-centre, est ravi de l’apport d’Erling Haaland au sein de son équipe, et il espère bien profiter des services du Norvégien pendant de longues années. Pour cela, il faudra résister au Real Madrid, qui va sans doute tenter de s’offrir les services d’Haaland dans les années à venir, d’autant que selon la presse espagnole, il existe une clause dans le contrat de l’attaquant de Manchester City lui permettant de rejoindre plus facilement le champion d’Espagne en titre à l’avenir.

Guardiola dément les rumeurs sur Haaland au Real

Une information fermement démentie par Pep Guardiola après la victoire de Manchester City contre Copenhague lors de la troisième journée de la Ligue des Champions. « Ce n’est pas vrai. Il n’a pas de clause de libération pour le Real Madrid ou toute autre équipe. Les rumeurs et les gens qui parlent, nous ne pouvons pas les contrôler. Je m’inquiète toujours de ce que nous pouvons contrôler. Ce qui est important, c’est qu’il s’est très bien adapté, on a le sentiment qu’il est heureux ici. Nous allons essayer avec lui et tous ceux qui veulent rester de les rendre heureux. Dans le futur, personne ne le sait, mais il est heureux, il s’est parfaitement installé, il est incroyablement aimé et c’est la chose la plus importante » a livré Pep Guardiola, très satisfait des débuts d’Erling Haaland à Manchester City et qui entend bien profiter des services de l’ancien attaquant du Borussia Dortmund durant de longues années. Le Real Madrid est prévenu…