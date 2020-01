Mercato : Eriksen à l’Inter, c’est bouclé et ça monte très haut

Dans : Mercato.

Christian Eriksen ne partira pas libre de Tottenham en fin de saison. Le milieu de terrain danois, qui arrivait en fin de contrat, va s’engager en début de semaine prochaine pour l’Inter Milan, qui était le club le plus pressant pour sa venue. Pour faire craquer les Spurs, les Lombards ont lâché 20 ME, annonce Gianluca Di Marzio. De son côté, Christian Eriksen, finaliste de la Ligue des Champions la saison passée, récupère un salaire annuel de 10 ME, le tout jusqu’en juin 2024 tout de même.