Mercato : Enzo Zidane au GFC Ajaccio, ça va faire drôle

Dans : Mercato, Ligue 2.

Fils ainé de Zinedine Zidane et ancien pensionnaire du centre de formation du Real Madrid, Enzo Zidane n’a pas réussi à franchir le cap le menant jusqu’à l’équipe première.

Le meneur de jeu avait effectué un premier choix fort dans sa carrière en tentant sa chance à Alavés en 2017, sans parvenir non plus à s’imposer. Désormais à Lausanne Sport, où il joue plus régulièrement, le Franco-Espagnol de 23 ans pourrait rebondir en France. Yahoo Sport annonce en effet que des discussions sont en cours entre le GFC Ajaccio et Enzo Zidane en vue d’une arrivée cet été. Une destination qui a de quoi surprendre, puisque le club corse est péniblement allé chercher son maintien en Ligue 2 la saison dernière, alors qu’il y a 18 mois à peine, le fils ainé de Zidane faisait ses débuts chez les pros au sein du Real Madrid.