Mercato : Emery le voulait au PSG, il le redemande à Arsenal

Dans : Mercato, Premier League, PSG.

En ramenant Grzegorz Krychowiak dans ses valises au Paris Saint-Germain, Unai Emery s’était clairement trompé.

Le Polonais ne s’est jamais imposé au club de la capitale et garde une certaine rancoeur envers son ancien entraîneur. Cette expérience ratée aurait pu dissuader le technicien de retenter l’opération, mais non. Le manager d’Arsenal se verrait bien récupérer l’un de ses ex-joueurs. Confronté au probable départ d’Aaron Ramsey en fin de contrat l’été prochain, le coach espagnol aimerait le remplacer par Ever Banega (30 ans), révèle le Daily Star.

Il faut dire que le milieu argentin lui avait donné satisfaction pendant leurs collaborations à Valence et à Séville. D’ailleurs, Emery souhaitait déjà l’attirer à Paris, mais la démarche n’a jamais abouti. Cette fois, la donne semble plus simple pour le manager londonien, sachant que la clause libératoire de Banega atteint seulement les 20 millions d’euros, un montant largement à la portée des Gunners. A noter que l’Inter Milan serait également à l’affût sur ce dossier, au cas où Arsenal n’allait pas au bout de ses intentions.