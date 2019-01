Mercato : Emery a flashé sur lui, Malcom tout proche d'Arsenal !

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Auteur d’une excellente saison avec les Girondins de Bordeaux la saison dernière, Malcom peine à s’imposer du côté de Barcelone.

Et à en croire les informations obtenues par la BBC, il pourrait rapidement faire ses valises. Direction l’Angleterre ? C’est bien possible puisque Unai Emery souhaiterait le récupérer sous la forme d’un prêt avec option d’achat du côté d’Arsenal. Transféré pour plus de 40 ME l’été dernier, le Brésilien n’a plus la confiance de son entraîneur Ernesto Valverde, lequel ne s’opposera donc pas à son départ. Reste à connaître les envies du joueur, qui pourrait très bien décider de se battre pour gagner sa place chez le champion d’Espagne en titre…