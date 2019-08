Mercato : Dybala n'ira pas à Tottenham, game over !

Dans : Mercato, Serie A, Premier League, PSG.

Ce jeudi matin, à quelques heures de la fermeture du mercato en Premier League, l'hypothèse d'un accord entre la Juventus, Tottenham et Paulo Dybala était revenu à la surface pour un montant autour de 70ME. Mais ce midi, la presse italienne annonce que ce projet est désormais à oublier et que l'attaquant argentin reste, au moins pour l'instant, à la Juventus.

On ne sait pas encore si ce sont les exigences financières de Paulo Dybala et de ses agents qui ont fait capoter le transfert, comme cela a été le cas avec Manchester United, ou si c'est la Vieille Dame qui a finalement changé d'avis, mais l'affaire est désormais réglée. Nul doute que le nom du Paris Saint-Germain va rapidement circuler comme possible destination de l'attaquant turinois.