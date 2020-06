Mercato : Djibril Cissé proche d’un retour en L1 !

Dans : Mercato.

En quête d’un dernier challenge en Ligue 1, Djibril Cissé pourrait bien trouver chaussure à son pied en vue de la saison prochaine.

Au début du mois de mai, Djibril Cissé faisait un véritable appel du pied aux clubs de L1. « Un buteur, il a l'amour du but, l'amour des barres, 25, 50, 75... Moi, c'est la barre des 100 qui me hante, je suis resté à 96 depuis que j'ai arrêté. Il m'en manque quatre et je le vis mal, ça me rend fou. J'ai envie de faire mon retour en Ligue 1 pour les marquer. Si un club m'accepte, je peux les mettre en deux ou trois mois », lançait le meilleur buteur du championnat de France en 2002 et 2004. Et alors qu’il n’a plus foulé les pelouses depuis deux ans et son départ d’Yverdon, en D3 suisse, le joueur de 38 ans aurait quand même une première piste concrète.

En effet, selon France Football, l’appel de balle de Cissé a fonctionné du côté de Dijon, vu que Peguy Luyindula « aurait soufflé le nom de son ancien partenaire en équipe de France à son président Olivier Delcourt ». Et cette idée du nouveau directeur sportif du DFCO plairait, puisque le club bourguignon serait tenté à l’idée de relancer Cissé, avec le coup de projecteur médiatique qu'engendrait la venue du champion d’Europe 2005.