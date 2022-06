Dembélé fixe une énorme condition à Tuchel, c'est osé

Dans : Mercato.

Alors qu'il est en fin de contrat avec le Barça, Ousmane Dembélé ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Le champion du monde ne manque pas de courtisans et Chelsea en fait partie.

Ousmane Dembélé est assurément à un tournant de sa jeune carrière. Le joueur du Barça va devoir faire un choix fort, alors qu'il est en fin de contrat avec le Barça. L'ancien du Stade Rennais a déjà eu des offres de nouveau bail de la part du club catalan. Mais pour le moment, il préfère prendre le temps de la réflexion, alors que le PSG et Chelsea sont également attentifs à sa situation. Le club londonien est particulièrement intéressé. Il faut dire que le coach de Chelsea, Thomas Tuchel, apprécie beaucoup le profil de Dembélé, qu'il a déjà eu sous ses ordres du côté du Borussia Dortmund. La perspective de recruter le joueur de 25 ans libre de tout contrat plaît d'autant plus à l'ancien coach du PSG.

Dembélé exige du lourd à Chelsea

A Chelsea, Dembélé évoluerait dans un club ambitieux et qui veut lutter pour glaner le titre en Premier League la saison prochaine. Si une place de titulaire n'est pas garantie, Thomas Tuchel lui fera néanmoins confiance. Lors de sa seule saison à Dortmund avec l'entraîneur allemand, Dembélé a inscrit 10 buts et distribué 21 passes décisives. Des performances qui l'avaient poussé à rejoindre le Barça quelques mois plus tard. Selon les informations de Sky Sports, Dembouz est disposé à rejoindre Chelsea. Cependant, le Français veut des garanties sur son temps de jeu. Son souhait : être titulaire à chaque match. Une demande sans doute trop engageante pour les champions d'Europe 2021, en pleine réflexion sur les aptitudes physiques du crack tricolore. A noter qu'en cas d'échec dans les négociations avec Dembélé, Chelsea est également chaud à l'idée de recruter Raheem Sterling en provenance de Manchester City. D'autant plus que Dembélé négocie toujours avec le Barça, qui n'a pas perdu espoir de le prolonger. Selon les dires de Joan Laporta, le champion du monde et le club catalan sont en très bons termes et Dembélé veut rester. Reste à savoir si son agent Moussa Sissoko voit les choses de la même manière... Pour rappel, la saison passée, Dembélé n'a marqué que 2 petits buts pour 13 passes décisives en Liga.