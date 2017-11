Mercato : Dans le dur, l'ASSE et Bordeaux se battent pour un Japonais

Dans : Mercato, ASSE, Bordeaux, Foot Europeen.

Impressionnant cette saison du côté de Portimonense au Portugal, Shoya Nakajima a tapé dans l'oeil de deux formations de Ligue 1 en vue du prochain mercato hivernal.

Mardi soir lors de la 15e journée du championnat de France, Bordeaux et Saint-Etienne s'affronteront pour retrouver des couleurs, eux qui restent respectivement sur sept et six matchs sans victoire en L1. Mais ce duel ne devrait pas s'arrêter à ce match-là. En effet, selon le quotidien portugais Record, les deux clubs historiques sont en lutte dans le dossier Shoya Nakajima.

Auteur de six buts et de deux passes décisives en huit matchs de Liga NOS cette saison, l’attaquant japonais plaît aux recruteurs stéphanois et bordelais, qui l'ont même observé samedi dernier lors de la victoire de Portimonense face à Tondela (2-0), au cours de laquelle le joueur d'1m64 a inscrit un doublé. Suffisant pour convaincre les formations tricolores de passer à l'action pour cet ailier gauche ? Estimé à un million d'euros, le meilleur joueur de la Coupe d’Asie Espoirs 2016 ne serait pas contre un départ en France. Sauf que pour l’instant, il n'a pas vraiment son destin en main puisqu'il est prêté par le FC Tokyo à Portimonense, qui s’apprêterait à lever une option d’achat pour acquérir 80 % des droits fédératifs du joueur. Autant dire que ce dossier s'avère complexe pour l'ASSE et le FCGB...