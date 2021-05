Mercato : Cristiano Ronaldo-Mourinho, le coup de fil à un ami

Dans : Mercato.

L'AS Roma de José Mourinho rêve de frapper un énorme coup en recrutant Cristiano Ronaldo. Cela parait quand même impossible.

Loin d’être enchanté par le retour de Max Allegri à la Juventus, Cristiano Ronaldo prépare ses valises. L’image a forcément fait le tour du web, l’attaquant vedette de la Juve a commencé à charger quelques-unes de ses voitures de luxe dans un container, ce qui a été vu comme la préparation d’un départ par les tifosis. Pour le moment, ce n’est qu’un indice, puisque l’ancien artificier du Real Madrid a encore un an de contrat, et n’a pas non plus 50 pistes pour son avenir. Le PSG et Manchester United sont légitimement cités, mais un autre club est entré dans la danse. Et son nom va paraitre surprenant puisqu’il s’agit de l’AS Roma. Le club de la capitale italienne a besoin d’un attaquant de premier plan, Edin Dzeko ne faisant plus vraiment l’unanimité. José Mourinho, le nouvel entraineur de la Louve, a ainsi pensé à son compatriote.

Même si l’entente entre les deux hommes n’a pas toujours été parfaite lors de leur passage commun au Real Madrid, ils ont l’avantage de posséder le même agent, Jorge Mendes. Ce dernier a tenté de rapprocher les deux camps, affirme La Stampa, et cela s’est traduit par un coup de fil du Spécial One au quintuple Ballon d’Or, afin de savoir si ce dernier était intéressé. La réponse n’a pas été dévoilée, mais difficile d’imaginer CR7 se contenter de la Conférence League la saison prochaine, sachant que l’AS Roma n’a pas pu obtenir mieux au niveau du classement cette saison en Série A. Et ceci sans parler de l’aspect financier, avec le coup du transfert et surtout du salaire de Cristiano Ronaldo, qui entend bien, malgré ses 36 ans, conserver un statut de superstar mondiale, et les émoluments qui vont avec.