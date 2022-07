Mercato : Cristiano Ronaldo peut préparer ses larmes

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, Cristiano Ronaldo souhaite quitter Manchester United, non-qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Sur le départ, Cristiano Ronaldo peine toutefois à trouver un point de chute. Et pour cause, l’Atlético de Madrid semblait être le grand favori pour accueillir le buteur de Manchester United mais à ce stade, les négociations sont au point mort. Également cités comme des prétendants à la signature de CR7, le Paris Saint-Germain, Chelsea ou encore le Bayern Munich ne sont pas intéressés par la venue du Portugais, qui déstabiliserait leur vestiaire plus qu’autre chose. Au-delà des considérations sportives et financières, un élément majeur bloque le départ de Cristiano Ronaldo selon les informations livrées ce lundi par le journal Marca. Le média espagnol dévoile qu’au sein du clan Ronaldo, tout le monde n’est pas sur la même longueur d’onde, ce qui ne facilite pas un départ lors de ce mercato estival.

Des proches de CR7 lui déconseillent de partir

En effet, Marca indique que des personnes très influentes de l’entourage de Cristiano Ronaldo poussent pour que le Portugais continue sa carrière du côté de Manchester United. Certains proches de CR7 estiment que Manchester United est un club d’une grandeur absolue et que par conséquent, il n’est pas raisonnable de quitter les Red Devils un an seulement après le grand retour du Portugais. Malgré les difficultés rencontrées par MU ces derniers mois, certains dans le cercle proche de Cristiano Ronaldo estiment que c’est au contraire le rôle de l’ancien Madrilène d’aider Man United à retrouver sa splendeur, plutôt que de partir à la première difficulté en l’absence de Ligue des Champions. De plus, de nombreux proches de CR7 déconseillent à la star de rejoindre l’Atlético de Madrid en raison de la symbolique de ce choix. Légende du Real Madrid, l’ancien attaquant de la Juventus Turin écorcherait forcément son image en rejoignant les Colchoneros. De son côté, Ronaldo est toujours déterminé à jouer dans un club qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Mais un départ semble au point mort en raison des enjeux financiers d’un tel transfert et des désaccords majeurs au sein de l’entourage du joueur.