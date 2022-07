Ang : En retard dans sa préparation, Cristiano Ronaldo rassure

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Alors que toutes les équipes ont repris l’entraînement depuis plusieurs semaines, Cristiano Ronaldo n’a toujours pas entamé sa préparation avec Manchester United. L’attaquant mancunien reste absent pour raisons personnelles. Mais pendant ce temps-là, le Portugais ne reste pas les bras croisés.

Plus le temps passe et plus Cristiano Ronaldo se rapproche d’une nouvelle saison avec Manchester United. Déterminé à disputer la Ligue des Champions, l’attaquant de 37 ans a réclamé un bon de sortie à ses dirigeants. Mais les clubs intéressés et qui répondent à ses critères ne sont pas nombreux. On a pourtant cité plusieurs formations comme Chelsea, le Bayern Munich ou encore l’Atlético Madrid. Autant de fausses pistes pour CR7 qui ne fait que prendre du retard dans sa préparation physique.

Ronaldo prend du retard

Le Portugais a en effet zappé la tournée des Red Devils en Australie avec l’autorisation de ses supérieurs, officiellement pour des raisons personnelles. La situation dure depuis plusieurs semaines et commence sérieusement à agacer le manager Erik ten Hag, désormais concentré sur son groupe. « Si je suis inquiet pour la préparation de Cristiano Ronaldo ? Bien sûr. Mais "inquiet" n'est peut-être pas le bon mot, corrigeait le coach néerlandais vendredi en conférence de presse. Je me focalise sur les joueurs qui sont ici, ils font une très bonne préparation, ils sont en bonne forme. Je préfère développer ceci et me concentrer là-dessus. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Autrement dit, Erik ten Hag n’a plus de temps à perdre avec le cas Cristiano Ronaldo. D’autant qu’à son retour, du moins s’il réintègre l’effectif de Manchester United, l’ancien joueur du Real Madrid devra rattraper un retard important par rapport à ses coéquipiers. C’est peut-être pour cette raison que l’international portugais publie des photos de son travail intense loin du groupe sur Instagram. Une manière de rassurer son entraîneur, ou de convaincre les clubs éventuellement intéressés ? Quoi qu’il en soit, le quintuple Ballon d’Or ne compte pas rester sur la touche bien longtemps.