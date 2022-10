Mercato : Cristiano Ronaldo donné, le rêve américain

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Dans une mauvaise passe depuis le début de la saison avec Manchester United, Cristiano Ronaldo semble plus proche que jamais d'un départ du club anglais. Un club étranger compte revenir à la charge cet hiver pour séduire le Portugais.

En 9 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison, Cristiano Ronaldo n'a inscrit qu'un seul but, sur penalty et a délivré une passe décisive en C3. Un rendement bien inférieur par rapport aux qualités du quintuple ballon d'or. Si l'âge commence à faire effet sur le Portugais, le joueur de 37 ans avait inscrit 24 buts la saison passée et restait l'un des meilleurs attaquants de la Premier League. Outre sa disette inhabituelle, Ronaldo ne bénéficie pas de la confiance d'Erik Ten Hag. Le technicien néerlandais n'a titularisé CR7 qu'une seule fois cette saison, lors de la déroute du Manchester contre Brighton 4-0 en début de saison. Face à cette situation délicate, le Portugais tente de quitter les Red Devils. Un club étranger qui avait déjà tenté sa chance cet été compte revenir à la charge durant le mercato hivernal.

Cristiano Ronaldo à l'Inter Miami ?

Selon les informations du Sun, l'Inter Miami a débuté les démarches pour essayer d'offrir une dernière expérience à Cristiano Ronaldo. La franchise de David Beckham, créée en 2018 grandit petit à petit avec des ambitions impressionnantes. Le club américain a terminé cinquième de la saison régulière et ne cesse de progresser. Aux États-Unis, Cristiano Ronaldo bénéficierait d'un cadre de vie très agréable et d'un salaire démentiel pour terminer sa carrière professionnelle. Reste à savoir si le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions acceptera de quitter l'Europe et d'évoluer dans un championnat étranger. Le natif de Madère qui a récemment confié avoir envie de disputer l'Euro 2024 en Allemagne, avait déjà refusé une offre de l'Arabie Saoudite cet été qui lui offrait pourtant plus de 200 millions d'euros de salaire.

MU demande 10 ME

Pour CR7, il n'a pour le moment jamais été question de quitter l'Europe et la sacro-sainte Ligue des Champions, qu'il ne dispute pourtant pas cette saison. Du côté de Manchester United en revanche, l'idée fait son chemin et le club anglais ne demanderait que 10 millions d'euros pour laisser filer le Portugais. Un transfert tout de même copieux pour la Major League Soccer, dont les franchises n'ont pas pour habitude de faire des folies de ce genre. Du coté de Miami, on est persuadé que, pour s'éviter de froisser la star, le prix du transfert va descendre pendant l'hiver, et peut-être même atteindre les zéro euros en cas de rupture de contrat.