Mercato : Cristiano Ronaldo à la Juventus, c'est déjà mort !

Dans : Mercato, Serie A, Liga.

Tuttosport avait lancé une incroyable rumeur dimanche, le quotidien sportif turinois affirmant que la Juventus s'était lancée dans un énorme deal pour essayer de faire venir Cristiano Ronaldo, lequel vit un été difficile entre l'élimination précoce du Portugal au Mondial et des négociations délicates avec le Real Madrid. Mais ce lundi, retour à la réalité pour la Vieille Dame et ceux qui pensaient que celui qui a été le bourreau de la Juventus cette saison en Ligue en champions pouvait rejoindre le légendaire club italien.

La Gazette dello Sport rappelle en effet, à juste titre, que malgré sa puissance et celui de la famille Agnelli, jamais la Juventus ne pourra payer le salaire de Cristiano Ronaldo, lequel est prêt à quitter le Real Madrid parce qu'il n'obtient pas le salaire annuel de 40ME qu'il pense valoir. Et même en vendant Gonzalo Higuain, le plus gros salaire de la Vieille Dame avec 7,5ME par an, on est bien loin du compte. La piste italienne se ferme donc pour Cristiano Ronaldo, qui va peut-être devoir revoir ses ambitions financières à la baisse, et finalement dire oui à ce qui lui propose Florentino Perez depuis plusieurs mois.