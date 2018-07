Mercato : Coup de théâtre, MU lâche l’offre XXL pour Cristiano Ronaldo

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Voir Cristiano Ronaldo partir à la Juventus Turin pour 100 ME, Manchester United ne compte pas laisser passer cela.

Alors que le Portugais a donné son accord pour rejoindre le club italien si jamais le Real Madrid le laissait partir avec ce transfert revu à la baisse, les Red Devils voient rouge. Selon The Sun, le Board de MU a rapidement réagi devant cette rumeur qui n’a cessé d’enfler toute la semaine. Ed Woodward, principal artisan des transferts au sein du club anglais, a ainsi rapidement fait savoir à Jorge Mendes que CR7 pourrait avoir un bien meilleur salaire s’il venait à revenir à Old Trafford.

Manchester United est prêt à lui proposer un contrat de trois ans, avec un salaire de 40 ME par saison, soit 10 ME de plus par an que ce que lui propose la Juventus. Et dans le même temps, Manchester United compte aussi convaincre le Real Madrid, avec une offre à 110 ME qui n’est clairement pas hors de portée pour le club anglais. Une contre-attaque éclair qui pourrait faire mouche, même si cela dépendra grandement du désir du quintuple Ballon d’Or de revenir au sein d’une formation de Manchester United où il est toujours très apprécié, même si ses relations avec José Mourinho ne sont pas optimales depuis leur passage commun au Real Madrid.