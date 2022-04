Mercato : Coup de théâtre dans le dossier N'Golo Kanté !

Dans : Mercato.

Par Nicolas Issner

Le Real Madrid pourrait enrôler N'Golo Kanté s'il n'arrive pas à signer Aurélien Tchouaméni. Chelsea ne peut toujours pas prolonger un nouveau contrat à son milieu de terrain tricolore de 31 ans.

Et si N'Golo Kanté quittait Chelsea ? En effet, le champion du monde en 2018 avec l'Équipe de France a des chances de quitter la capitale anglaise pour une autre capitale, Madrid. D'après The Sun, le milieu des Blues se dirigera vers le Real Madrid si celui-ci n'arrive pas à signer sa priorité dans l'entrejeu, Aurélien Tchouaméni. Le Monégasque de 22 ans est partagé entre Chelsea et le Real Madrid et une potentielle arrivée en terres anglaises devrait pousser le Real Madrid à signer Ngolo Kanté pour compenser. L'ancien de Leicester arrivera en fin de contrat le 30 juin 2023. D'après The Express et As, Florentino Pérez ne veut pas signer N'Golo Kanté mais il serait amené à le faire en cas d'échec concernant Aurélien Tchouaméni. La pépite de l'AS Monaco est suivie depuis un moment par le Real Madrid mais également par le Paris Saint-Germain. Les Madrilènes devraient formuler une offre cet été aux alentours des 50 ou 60 millions d'euros. Les deux prétendants à la venue de Tchouaméni s'affronteront comme par hasard lors des prochains quarts de finale de la Ligue des champions.

Pas de vente de Chelsea, pas de vente de Kanté

Happy 31st birthday to N’Golo Kanté:



◉ 2x Premier League

◉ 1x FA Cup

◉ 1x UCL

◉ 1x UEFA Super Cup

◉ 1x Club World Cup

◉ 1x Europa League

◉ 1x World Cup



The 2016/17 PL Player of the Season, Players' Player of the Year and FWA Footballer of the Year. 🏆 pic.twitter.com/xFNem71MiX — Squawka (@Squawka) March 29, 2022

Arrivé à Stamford Bridge à l'été 2016, le milieu de terrain français de 31 ans se retrouve dans une impasse à Londres. En effet, l'international tricolore aux 52 sélections arrivera en fin de contrat le 30 juin 2023. Mais Chelsea ne peut, pour le moment, plus prolonger ses joueurs professionnels à la suite des sanctions du gouvernement britannique à l'encontre de l'ancienne propriété de Roman Abramovitch. Ses sanctions interdisent également aux Blues de recruter de nouveaux joueurs donc une arrivée d'Aurélien Tchouaméni ne serait pas possible. En cas de vente du club très prochainement, Chelsea pourra reprendre ses activités et les dossiers Tchouaméni-Kanté pourront se débloquer.