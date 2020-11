Mercato : Coup de force avec Camavinga, le Real sur les fesses

Dans : Mercato.

Révélation de la Ligue 1 la saison passée, Eduardo Camavinga a réussi à confirmer avec un début d’exercice éclatant et même un but pour sa première sélection avec l’équipe de France.

Des petits physiques l’ont écarté des terrains ces dernières semaines, et cela a inévitablement coïncidé avec les difficultés de son équipe. Autant dire que l’importance prise par le milieu de terrain de 18 ans au Stade Rennais est indubitable. Son parcours, son bagage technique, son activité, sa maitrise du tempo et bien évidemment sa jeunesse font déjà saliver des grands clubs. Selon Goal, le Real Madrid et la Juventus Turin ne le lâchent pas d’une semelle, alors que le PSG le suit encore de loin.

Mais L’Equipe affirme que Rennes va prendre tout le monde à revers dans les prochains jours, puisque le club breton finalise la prolongation de contrat de Camavinga. Ce dernier arrivait en effet à un carrefour dangereux avec une fin de contrat en juin 2022. Celui qui avait signé professionnel en 2018 et avait déjà prolongé son contrat en 2019, va en faire de même en cette fin d’année 2020. Le quotidien sportif annonce une prolongation d’un an à venir. Pas certain du tout que cela signifie un an de plus sous le maillot des « Rouge et Noir » pour Camavinga, mais plutôt un salaire largement revalorisé, et la capacité pour Rennes de beaucoup mieux négocier son transfert l’été prochain. Le Real Madrid, persuadé de pouvoir enlever la mise à prix réduit en se basant sur sa fin de contrat en 2022, peut se mordre les doigts. Pour le club espagnol parfois annoncé très proche de boucler ce transfert, il s'agira surtout de sortir le chéquier pour convaincre les dirigeants bretons.