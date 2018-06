Mercato : Coup de folie, des joueurs deviennent gratuits avant le mercato !

Dans : Mercato, Foot Europeen, Ligue 1.

Véritable école de formation au Portugal, le Sporting Portugal traverse une crise sans précédent.

Tout a commencé au printemps, quand le président du club, Bruno de Carvalho, a critiqué et menacé ses joueurs après des performances décevantes en championnat comme en Europa League. Cela a débouché sur des violences commises par les « supporters » du club de Lisbonne à l’encontre de leurs joueurs au centre d’entrainement. Accusé par ses propres dirigeants d’avoir provoqué ces incidents, de Carvalho a refusé de démissionner.

Les joueurs en ont pris acte et plusieurs d’entre eux, parmi les plus importants et les plus suivis sur le marché des transferts, ont choisi de résilier leur contrat sans être retenus par le Sporting. Résultat, Daniel Prodence, William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Bas Dost et Rui Patricio ont quitté le club, ce qui va faire perdre plus de 100 ME au Sporting en éventuels transferts. Et faire le bonheur de plusieurs clubs européens. Car ces joueurs déjà très suivis sont désormais disponibles pour zéro euro, et surtout la liste des départs devrait s’allonger dans les prochains jours. De quoi faire quelques bonnes pioches pour les clubs français, qui ont toujours un œil attentif sur le marché portugais, même si jusqu’à présent, ces joueurs avaient un prix de départ beaucoup trop important.