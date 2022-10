Mercato : Chelsea a préparé deux plans pour Rabiot

Dans : Mercato.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat à la Juventus Turin, Adrien Rabiot n’a toujours pas été sollicité pour une prolongation. Pendant ce temps-là, sa cote de popularité ne faiblit pas en Angleterre, où Chelsea a tout prévu pour le relancer dans les prochains mois.

La Juventus Turin s’expose à un dilemme avec Adrien Rabiot. Depuis plusieurs mois, le milieu de terrain fait l’objet de rumeurs de départ. Son salaire imposant et ses performances irrégulières ont longtemps incité ses dirigeants à le pousser vers la sortie, en vain. Mais la situation a bien changé. Cette fois, le Français se retrouve en position de force puisque son contrat expire en juin prochain. Et surtout, Adrien Rabiot réalise un bon début de saison.

Fini les tacles dans les médias, l’entraîneur Massimiliano Allegri n’est plus avare en compliments lorsqu’il commente les prestations de son milieu. Si cela ne dépendait que du technicien, la Vieille Dame aurait déjà lancé des discussions pour une prolongation. Les Bianconeri observeront sûrement ses matchs pendant la Coupe du monde avec l’équipe de France. Et ils ne seront pas les seuls. En effet, la presse italienne rappelle qu’Adrien Rabiot garde une belle cote en Premier League. Difficile de dire si Manchester United reviendra à la charge après l’échec de leurs négociations estivales.

Chelsea prêt à attendre l'été prochain

En tout cas, Chelsea et Newcastle seraient sur le coup. Les Blues auraient même tout prévu pour l’attirer. Cet hiver, le club londonien serait prêt à proposer un montant de 7-8 millions d’euros, plus le prêt avec option d’achat d’Hakim Ziyech, considéré comme le possible successeur d’Angel Di Maria à Turin. Et en cas d’échec, Chelsea envisagerait d’accueillir l’ancien Parisien libre l’été prochain, avec un salaire inchangé (7 M€ par an) et une grosse prime à la signature. Reste à savoir ce qu’en pense Véronique Rabiot, la mère et agent du joueur réputée difficile à convaincre.