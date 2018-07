Mercato : Champagne pour Nice avec la vente de Pléa, l'OL trinque aussi

Dans : Mercato, OGCN, OL, Ligue 1, Bundesliga.

Dans le viseur du FC Séville et de plusieurs clubs anglais, Alassane Pléa va finalement s’engager en faveur du Borussia Mönchengladbach.

Le transfert du buteur français de 25 ans en Bundesliga ne fait désormais plus aucun doute, selon les informations de Nice-Matin. En effet, le quotidien régional affirme qu’un accord tripartite a été trouvé. Bon vendeur, l’OGC Nice va récupérer une somme avoisinant 23ME pour le transfert de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, qui a véritablement crevé l’écran en Ligue 1 cette saison.

Par ailleurs, on apprend que Lyon va également toucher un petit pactole dans cette opération. Effectivement, l'OL, ancien club d’Alassane Pléa, touchera près de 4ME dans ce deal. Une nouvelle rentrée d’argent pour l’OL, qui a déjà vendu Diakhaby, Geubbels, Kalulu et Mateta depuis le début du mercato. Jean-Michel Aulas s’en frotte les mains… Désormais, les supporters attendent du renfort. Cela ne devrait pas tarder, à en croire Bruno Genesio. En attendant, c’est un nouveau très bon joueur de Ligue 1 qui quitte l’Hexagone, et il sera intéressant de voir qui débarquera sur la Côte d'Azur pour le remplacer.