OL : La signature des recrues ? Genesio connait la musique

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Pour l’heure, le mercato de l’OL est assez calme dans le sens des arrivées. En effet, le club rhodanien s’est pour l’instant contenté de dégraisser en vendant notamment Diakhaby, Geubbels ou encore Kalulu et Mateta. Désormais, les supporters attendent logiquement des renforts et les déclarations de Jean-Michel Aulas, qui a annoncé que l’OL suivait deux Mondialistes, ont évidemment fait beaucoup réagir. Dans les colonnes du Progrès, Bruno Genesio a lâché moins d’indices. Mais l’entraîneur lyonnais a tout de même déclaré qu’il avait bon espoir de voir certains dossiers s’accélérer la semaine prochaine.

« On est en relation permanente sur tous les dossiers en cours avec le président, Florian Maurice et moi. Le président parle, c’est son rôle, mais cela nous arrange et nous permet de nous concentrer sur le terrain. Pendant un mondial c’est toujours calme. Mais les dossiers sont en cours, et j’ai de très bons espoirs après la finale de la Coupe du monde. On a moins de départs. C’est une chance aussi. On a une ossature et on veut la renforcer sur nos besoins, c’est intéressant » a lancé l’entraîneur de l’OL au quotidien régional. Espérons pour les supporters rhodaniens que cela se vérifie après la finale du Mondial, dimanche prochain. Pour rappel, l’OL souhaite principalement se renforcer en défense centrale et au milieu de terrain…