Mercato : Cette pépite d’Angers affole la L1, ça monte déjà très haut

Dans : Mercato, SCO, LOSC, Monaco, Rennes.

A 21 ans, Jeff-Reine Adelaïde a enfin pris son envol cette saison. Grand espoir du football français à ses débuts du côté de Torcy puis du RC Lens, le natif de Champigny-sur-Marne avait tenté sa chance très tôt dans sa carrière à Arsenal, sans parvenir à exploser. Revenu à Angers en prêt puis sous la forme d’un transfert définitif, le milieu offensif a été acheté 1,5 ME, et en vaut désormais peut-être 15 fois plus. En effet, selon L’Equipe, l’international espoir va certainement partir cette saison, et plusieurs clubs confirmés de Ligue 1 sont sur les rangs.

Le Stade Rennais rêve d’en faire son prochain pari offensif, tout comme Lille qui peut faire miroiter la Ligue des Champions et sa capacité à faire briller les jeunes. Même stratégie pour Monaco, capable de miser très gros sur les talents de demain. Et au final, le SCO a de grandes chances de faire une opération historique en vendant Reine-Adelaïde pour une somme comprise entre 20 et 25 ME. Pour le moment, Angers compte bien conserver l’ancien d’Arsenal, même si cela sera difficile si les offres approchent la barre des 25 ME. Ce qui est assez logique pour un club dont le budget annuel est annoncé à 30 ME…