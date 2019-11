Mercato : Ce transfert peut mettre les fans de l'OM KO

Dans : Mercato.

Les mouvements sont rares en ce qui concerne le marché des transferts à l'OM ces derniers temps.

Mais l’été dernier, Lucas Ocampos s’est sacrifié en signant au FC Séville alors qu’il rêvait de prolonger à l’OM. Sa vente pour un montant de 15 ME a permis aux dirigeants marseillais de faire venir un attaquant de pointe, ce qui était un objectif majeur. Mais pendant ce temps, l’ailier argentin enchaine les matchs avec le club andalou, s’y montre à son avantage au point de se faire sa place en sélection également. Résultat, sa cote augmente de manière incroyable ces dernières semaines, et son goût de l’effort ainsi que sa façon de peser sur les défenses avec son agressivité donnent des envies. Y compris à des grands clubs européens.

Don Balon affirme en effet que le Real Madrid a placé Lucas Ocampos dans ses cibles pour l’ajustement du mercato hivernal. Si l’ancien de l’OM n’est pas le premier choix des dirigeants, sa présence dans la liste s’explique aussi par son prix, bien inférieur à celui d’un Mohamed Salah (Liverpool) ou Jadon Sancho (Dortmund). Néanmoins, le FC Séville ne se laissera pas avoir, et compte récupérer 40 ME avec son international argentin. De quoi donner le tournis aux dirigeants olympiens, même s’il était bien difficile de devenir que Lucas Ocampos cartonnerait à ce point en Liga, et ferait même rêver le Real Madrid. Sans regrets, Zubi ?