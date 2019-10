Mercato : Ce Lillois peut faire oublier Paul Pogba !

Dans : Mercato, LOSC, Premier League.

Vexé de ne pas avoir pu rejoindre le Real Madrid d’un Zinedine Zidane qui en rêvait, Paul Pogba connait une première partie de saison décevante.

Impossible de faire le lien, mais le Français continue de manquer les matchs sur blessures, et à ce rythme, Manchester United baissera certainement ses intentions financières cet hiver, en cas de transfert réellement étudié. Le Real Madrid, qui peine à trouver la bonne carburation dans l’animation offensive, pourrait à nouveau tenter sa chance. Et laisser un gros trou dans son onze de départ.

C’est pourquoi les Red Devils pensent à Boubakary Soumaré, affirme ESPN. Le milieu lillois n’a que 20 ans, et il se met bien évidemment en évidence avec le LOSC en Ligue des Champions. Cette exposition a permis de mettre le doigt sur l’une des clés de son éventuel transfert : sa situation contractuelle. Le Franco-Sénégalais formé au Paris FC puis au Paris SG, n’a plus que six mois de contrat, et sera donc libre en juin. De quoi provoquer le départ d’un joueur qui était évalué à 35 ME l’été dernier, mais qui a forcément vu sa valeur baisser avec l’approche de la fin de son contrat. En tout cas, Manchester United flaire la bonne affaire, et le LOSC aussi afin d’éviter un départ à zéro euro.