Mercato : Cavani avec Cristiano Ronaldo, l’idée titille la Juventus

Dans : Mercato.

Libre après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani n’a toujours pas trouvé son prochain club. Il pourrait s’agir de la Juventus Turin, tentée par son arrivée alors qu’il ne correspond pas au profil recherché.

Environ deux moins après la fin de son aventure au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani ne sait toujours pas quelle sera sa prochaine destination. L’attaquant de 33 ans a longtemps pensé que le Benfica Lisbonne serait sa nouvelle équipe. Mais les négociations avec le club de la capitale portugaise ont capoté dans la dernière ligne droite. Il faut dire que l’Uruguayen possède des exigences salariales assez élevées, plus précisément à hauteur de 10 millions d’euros par an sur trois saisons. A ce niveau de rémunération, qui plus est en période de crise sanitaire, on peut comprendre les réticences de ses prétendants. Alors quelles sont les dernières pistes de Cavani ?

Ecartons les destinations exotiques puisque le meilleur buteur de l’histoire du champion de France souhaite poursuivre sa carrière au haut niveau en Europe. Il ne lui resterait plus que le timide intérêt de la Juventus Turin qui, d’après La Gazzetta dello Sport, penserait à recruter Cavani, sans passer à l’action pour le moment. Et la raison de cette hésitation est simple. Certes, l’hypothèse d’attirer le Matador et de l’associer à Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala peut paraître séduisante. Mais la Vieille Dame, qui pousse Gonzalo Higuain vers la sortie, veut surtout rajeunir son équipe. L’ancien Napolitain a donc peu de chances d'intégrer le projet du nouveau coach Andrea Pirlo.