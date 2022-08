Mercato : Casemiro à MU, l'OL suit le dossier de près

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Un temps annoncé du côté de Newcastle, Lucas Paqueta semble s'éloigner des Magpies, surtout que son ami Bruno Guimaraes pourrait décamper.

Même si l’OL ne souhaite pas vraiment le départ de l’un de ses titulaires en la personne de Lucas Paqueta, qui plus est à quelques jours de la fin du mercato, Jean-Michel Aulas ne cracherait quand même pas sur un gros transfert. Histoire de renflouer les caisses en cette saison sans Coupe d’Europe, le président lyonnais avait prévu de grosses ventes cet été. Mais pour l’instant, seul Léo Dubois a été vendu à Galatasaray pour… 2,5 millions d’euros. Un bien maigre total qui devrait toutefois être alourdi dans les jours à venir, vu qu’Houssem Aouar devrait logiquement faire ses valises en direction de la Premier League. Et quid de Lucas Paqueta ?

⚠️ Atención, madridistas



Ya hay reemplazo para Casemiro 😱🔄https://t.co/MSY7i2oSUH — AS USA (@US_diarioas) August 18, 2022

Guimaraes, la priorité du Real pour remplacer Casemiro

Suite à une grosse saison dernière sous le maillot de l’OL, le milieu brésilien se serait bien laissé tenter par une nouvelle aventure à l’étranger. Sauf qu’à deux semaines de la fermeture du marché estival, le joueur de 24 ans est plutôt parti pour rester chez les Gones. Sa principale piste s’évaporant au fil des jours, vu que Newcastle semble être passé à autre chose. D’autant plus que Bruno Guimaraes, celui qui pouvait mettre de l’huile dans les rouages d’un éventuel deal entre l’OL et les Magpies, pourrait faire ses valises avant la fin de l’été. En effet, selon les informations de AS, le milieu de 24 ans est la nouvelle priorité du Real Madrid. À la recherche d’un renfort dans l’entrejeu pour compenser le probable départ de Casemiro à Manchester United, le club champion d’Europe vise donc l'international brésilien.

Paqueta dit adieu à Newcastle

Doté d’un gros volume de jeu et d’une bonne palette technique, Guimaraes aurait le profil pour remplacer Casemiro aux côtés de Modric et Kroos. Mais si le Real veut faire affaire avec les Toons, qui ne veulent bien entendu pas lâcher leur cadre en cette fin de mercato, il faudra sortir un chèque d’une centaine de millions d’euros, vu que Guimaraes a été acheté pour 52 ME à l’OL en janvier dernier. La vente de Casemiro, qui va rapporter entre 60 et 80 ME aux Merengue, pourrait alors servir à financer un éventuel de transfert de Guimaraes à Madrid. Ce qui signerait la fin définitive de la piste Newcastle pour Paqueta. Un mal pour un bien pour l’OL, qui pourra donc sûrement compter sur le talent de son Brésilien jusqu’à la Coupe du Monde au Qatar.