Jambe cassée et fin de saison pour Alexander Isak !

C'est une terrible nouvelle pour Alexander Isak et pour Liverpool. L'attaquant recruté pour 144ME s'est en effet cassé la jambe lors de la victoire des Reds à Tottenham.

Les images de télévision étaient inquiétantes. Et hélas celles du scanner passé par Alexander Isak confirment que l'avant-centre suédois en a terminé avec sa saison. Sky Sports confirme que le joueur de Liverpool, touché lors d'un choc avec Micky van de Ven alors qu'il venait de marquer, s'est cassé la jambe. Un terrible verdict pour celui qui commençait à retrouver des couleurs après un transfert record l'été dernier et un début de saison très médiocre.

Du côté de Liverpool, où l'on avait pressenti l'absence longue durée d'Alexander Isak, on s'est déjà mis en quête d'un renfort offensif, confirme ce lundi la presse anglaise. Décidément, cette année se sera mal terminée pour le champion d'Angleterre en titre, même si les Reds se sont redressés au classement.