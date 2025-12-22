ICONSPORT_280441_0059
Alexander Isak - Liverpool FC

Jambe cassée et fin de saison pour Alexander Isak !

Premier League22 déc. , 10:30
parClaude Dautel
1
C'est une terrible nouvelle pour Alexander Isak et pour Liverpool. L'attaquant recruté pour 144ME s'est en effet cassé la jambe lors de la victoire des Reds à Tottenham. 
Les images de télévision étaient inquiétantes. Et hélas celles du scanner passé par Alexander Isak confirment que l'avant-centre suédois en a terminé avec sa saison. Sky Sports confirme que le joueur de Liverpool, touché lors d'un choc avec Micky van de Ven alors qu'il venait de marquer, s'est cassé la jambe. Un terrible verdict pour celui qui commençait à retrouver des couleurs après un transfert record l'été dernier et un début de saison très médiocre.
Du côté de Liverpool, où l'on avait pressenti l'absence longue durée d'Alexander Isak, on s'est déjà mis en quête d'un renfort offensif, confirme ce lundi la presse anglaise. Décidément, cette année se sera mal terminée pour le champion d'Angleterre en titre, même si les Reds se sont redressés au classement.
1
Derniers commentaires

CdF : Le derby PSG-PFC en choc... Le tirage au sort complet des 16es de finale

Dommage de les rencontrer si tôt

CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale

peut être mais il y a déjà des L1 et L2 éliminées

En 2025, le PSG a vraiment battu tous les records

Visiblement tu es un inculte.Cette rencontre a juste changé de nom

PSG : Gonçalo Ramos prolonge avec Paris

le meilleur buteur du PSG malgré tout.Il est tres efficace lorsqu'il entre mais en difficulté s'il est titulaire.Joueur utile dans la rotation

PSG : Daniel Riolo brutalise encore Luis Enrique

Riolo un journaliste, non un parasite totalement inutile .Un type qui n'apporte strictement rien dans l'info.Allez dégage

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

