Lille a un coup de foudre en Ligue 2, l'OM est jaloux

Du haut de ses 20 ans, l’ailier marocain Gessime Yassine s’impose comme l’un des joueurs les plus prometteurs de Ligue 2. Dunkerque est prévenu, Lille est sur les rangs au même titre que Lens et l’OM.

Les clubs de Ligue 1 ont les yeux rivés vers la Ligue 2 et visiblement, un talent leur a tapé à l’oeil ces dernières semaines. Il s’agit de Gessime Yassine, international U20 marocain qui évolue à Dunkerque. Ailier droit capable de jouer à gauche, il totalise un but et six passes décisives depuis le début de la saison. Ses performances n’ont pas échappé aux recruteurs de plusieurs cadors de la Ligue 1 puisqu’il y a déjà plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille avait été évoqué comme l’un des courtisans de Gessime Yassine

Medhi Benatia apprécie le profil de son compatriote et ne s’interdit pas de faire une offre à Dunkerque pour l’enrôler, probablement l’été prochain et non pas cet hiver. Mais à en croire La Voix du Nord, le club phocéen n’est pas seul sur ce dossier. Et pour cause, le média régional nous apprend que Lille est également très intéressé par le joueur de Dunkerque. Olivier Létang et la cellule de recrutement du LOSC ont eu un véritable coup de coeur pour Gessime Yassine et pourraient passer à l’action dans les semaines à venir.

Un duel Lille - OM - Lens pour Yassine ?

Lens est aussi cité parmi les potentiels courtisans du joueur, dont le nom a été évoqué en Allemagne, où le Werder Brême, Mayence, Hoffenheim et le RB Leipzig se sont renseignés et observent les prestations du joueur. On ignore pour l’instant ce que Dunkerque souhaite faire avec son joueur, mais le club de Ligue 2 n’est pas vraiment en position de force, malgré les nombreux intérêts pour le Marocain. Et pour cause, le contrat de Gessime Yassine expire en juin 2027. Autrement dit, Dunkerque devra réussir à vendre son ailier cet hiver ou au plus tard l’été prochain pour ne pas risquer un départ libre dans un an et demi. Un scénario qui serait tout simplement catastrophique sur le plan financier pour l’actuel 6e du championnat de Ligue 2.