Mercato : Bruno Guimaraes prépare déjà ses valises à Newcastle

Par Nicolas Issner

Arrivé cet hiver à Newcastle, Bruno Guimaraes s'est enfin adapté à sa nouvelle équipe. Mais cette aventure pourrait tourner court puisque le Real Madrid a clairement ciblé l'ancien lyonnais pour rajeunir son milieu de terrain vieillissant.

Newcastle ne sera peut-être qu'une passerelle entre l'Olympique Lyonnais et le Real Madrid pour Bruno Guimaraes. En effet, le milieu de terrain auriverde est annoncé au Real Madrid d'après les informations révélées par le quotidien sportif As, ce jeudi. Or, ce départ n'est pas prévu pour cet été puisque la dernière recrue des Magpies, arrivée pour 52 millions d'euros, enchaîne les titularisations. Bruno Guimaraes a été titularisé à six reprises lors des sept derniers matchs de Newcastle en Premier League. D'après As, ce départ a de grandes chances d'intervenir en fin d'année civile, après la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. « Sa signature immédiate est considérée comme compliquée après son récent transfert à Newcastle, qui ne le laissera pas partir à bas prix. Toutefois, son arrivée à Concha Espina interviendrait après la Coupe du monde 2022 au Qatar, lorsque le joueur aura 25 ans et sera au sommet de son art » a lancé le média espagnol dans ses colonnes.

Un milieu Camavinga-Guimaraes-Tchouaméni ?

Ces trois anciens milieux de terrain ont tous évolués en Ligue 1 et pourraient être amenés à former le trio magique du Real Madrid. Certes, la Casa Blanca possède l'un des meilleurs milieux de terrain du monde avec les présences de Toni Kroos, Casemiro et l'intenable Luka Modric mais tous commencent à prendre de l'âge. L'Allemand de 32 ans sera libre en juin 2023 alors que le contrat de Luka Modric, encore étincelant avec 9 passes décisives cette saison, expirera dans trois mois. Une prolongation devrait avoir lieu mais sur une année maximum alors que le Croate va sur ses 37 ans. Enfin, Casemiro est lui encore à Madrid jusque juin 2025. Eduardo Camavinga a été le premier réaménagement du milieu madrilène cette saison et l'ancien rennais a fait ses preuves puisqu'il a disputé 33 matchs dont 12 comme titulaire. La deuxième option se nomme Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid en a fait sa priorité en attendant une éventuelle venue de Bruno Guimaraes. Auteur de trois buts et une passe décisive depuis son départ de Lyon, le Brésilien de 24 ans évoluera encore en Premier League avec Newcastle la saison prochaine, maintenu.