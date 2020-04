Mercato : Blanc et Kurzawa réunis, ce club a faim de titre

Dans : Mercato.

Au chômage depuis l’été 2016, le Français Laurent Blanc pourrait enfin reprendre du service la saison prochaine. En Turquie, Fenerbahçe voudrait lui offrir le poste d’entraîneur.

Laurent Blanc s’est-il montré trop ambitieux ? Depuis son licenciement au Paris Saint-Germain, l’entraîneur français n’a accepté aucune des propositions reçues. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France attendait un projet d’un certain niveau qui n’est malheureusement jamais venu. Le technicien de 54 ans a donc disparu de la circulation au fil des années et devra, s’il souhaite se relancer, accepter de rebondir au sein d’une formation moins huppée. Et pourquoi pas Fenerbahçe ? Car selon les informations de Fotomac, le club basé à Istanbul pense à installer Laurent Blanc sur son banc la saison prochaine.

Kurzawa pour convaincre Blanc ?

L’actuel septième du championnat turc, forcément mécontent de son classement, envisage de virer son coach Zeki Murat Göle et de viser le titre avec « le Président ». Bien sûr, l’arrivée d’un nouvel entraîneur ne suffira pas pour soulever un trophée. Un mercato ambitieux sera également nécessaire pour convaincre le champion du monde 1998. C’est pourquoi Fenerbahçe espère notamment recruter Layvin Kurzawa (27 ans). Rappelons que le latéral gauche arrive en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Peut-être l’occasion pour lui de recroiser la route de Laurent Blanc, ou de répondre favorablement à ses prestigieux courtisans que sont le FC Barcelone, le FC Séville, Arsenal ou encore l’Inter Milan.