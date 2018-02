Mercato : Benzema vendu en Chine, le Real Madrid aurait dit oui !

Dans : Mercato, Liga, Equipe de France.

Le mercato d'été est loin d'être ouvert, mais du côté du Real Madrid on semble avoir déjà entamé les grands manoeuvres, l'écart colossal avec le FC Barcelone en Liga ayant fait prendre conscience à Florentino Perez qu'il fallait impérativement investir sur le marché des transferts. Et qui dit achat de joueurs, dit forcément des ventes. Ce mercredi, DonBalon confirme que Karim Benzema sera bel et bien sacrifié par le Real Madrid lors du mercato, l'attaquant français, pourtant défendu par Zinedine Zidane, n'ayant plus les qualités demandées par les Merengue.

Mais le média espagnol va beaucoup plus loin en affirmant que Florentio Perez aurait d'ores et déjà donné son feu vert à une offre qui lui est parvenue pour Karim Benzema. Et cette proposition qui a fait le bonheur du président du Real Madrid serait arrivé de Chine. Pour Florentino Perez, cette proposition asiatique a le double mérite d'être financièrement intéressante, mais en plus elle permet de ne pas renforcer un concurrent européen. Cependant, le patron madrilène sait que ce transfert aura énormément de mal à se faire, Karim Benzema semblant totalement opposé à un départ vers la Chine. DonBalon indique que l'ancien lyonnais serait lui nettement plus enthousiaste, et cela peut se comprendre, à l'idée de rejoindre Arsenal, où Arsène Wenger semble prêt à faire un effort financier afin de le faire venir. Le feuilleton Karim Benzema s'annonce donc palpitant au prochain mercato, avec ou sans Mondial.