Mercato : Benzema dans un deal avec Munich ? C'est non !

En quête d'un nouvel avant-centre durant ce mercato estival, le Real Madrid a tenté sa chance avec Robert Lewandowski. Mais sans réussite au final...

Après le départ de Zidane et l'arrivée de Lopetegui sur son banc de touche, le club madrilène s'attelle désormais à renouveler son effectif en vue de la saison prochaine. Triple vainqueur de la Ligue des Champions, l'ancien groupe de Zizou a clairement besoin de sang neuf. Sur toutes les lignes, et plus particulièrement en attaque. Auteur d'une saison mitigée à la pointe des Merengue, malgré son but en finale de la C1 face à Liverpool (3-1), Karim Benzema serait notamment poussé dehors. Critiqué par le public du Bernabeu et plus aussi efficace qu'auparavant, l'attaquant de 30 ans aurait fait son temps à Madrid, où il est titulaire depuis 2009. Le Real souhaite donc recruter un numéro neuf de très haut niveau pour le remplacer.

La piste menant à Robert Lewandowski semblait la plus chaude en ce début de mercato, mais elle est d'ores et déjà à enterrer. Selon le magazine Kicker, la Maison Blanche aurait effectivement fait une proposition de transfert au Bayern. Mais Munich a refusé toute approche, vu que le président Uli Hoeness a parlé de « blague » et d'une mise à prix de « 200 millions d'euros » avant d'affirmer que le Polonais allait continuer sa route en Bundesliga. Une annonce étonnante sachant que Lewandowski a des envies d'ailleurs après avoir engagé l'agent Pini Zahavi en début d'année. Mais sa triste Coupe du Monde 2018 avec la Pologne a probablement refroidi ses différents courtisans, et le club de Florentino Perez a sûrement d'autres cibles plus prestigieuses en vue.