Mercato : Ben Arfa hésite à mort, Nice repasse en tête

Hatem Ben Arfa compte bien faire durer le plaisir jusqu’au bout. Libre de tout engagement, l’attaquant en fin de contrat au PSG était présent ce jeudi à Rennes, et a discuté avec les dirigeants du club breton. Il se serait même mis d’accord pour un contrat d’un an avec une saison supplémentaire en option. Mais rien ne sera signé immédiatement en ce sens, car le natif de Clamart est aussi courtisé par Nice. Les Aiglons savent qu’il a ses repères à l’Allianz Riviera, et ces derniers jours, la possibilité de jouer avec Mario Balotelli a tout de même fait tilt dans la tête du gaucher selon RMC.

Chaque club à ses arguments, financiers comme sportifs puisque Rennes dispute la Coupe d’Europe et pas Nice, par exemple. Mais le joueur a visiblement la volonté de bien étudier les propositions, et pourrait encore faire patienter ses courtisans. Son choix pourrait même être reporté d’une semaine, et lui permettre de laisser passer la furia des derniers jours du marché des transferts pour mieux choisir son projet. Néanmoins, après 18 mois sans jouer, ce temps perdu supplémentaire ne lui permettra certainement pas de revenir en forme pour jouer avant le mois d’octobre.