Mercato : Ben Arfa aurait (enfin) trouvé un club, ce n'est pas l'OL !

Dans : Mercato, Premier League, PSG, OL.

Libre de tout contrat depuis un mois, Hatem Ben Arfa n’a toujours pas trouvé de club. Et pourtant, l’international français a la cote.

En Ligue 1, l’ex-attaquant du PSG a été associé à Marseille, Lyon ou encore Rennes et Saint-Etienne durant les dernières semaines. Son nom a également été soufflé du côté du FC Séville et de la Bundesliga. Mais à en croire les informations obtenues par The Sun, c’est plutôt vers l’Angleterre que pourrait s’écrire le prochain chapitre de l’histoire d’Hatem Ben Arfa.

Effectivement, les dirigeants de West Ham ont ouvert les discussions avec l’entourage du joueur. Celles-ci seraient même « avancées » et il ne serait impossible qu’un accord soit rapidement trouvé dans ce dossier. Après Newcastle et Hull City, Hatem Ben Arfa pourrait donc découvrir un troisième club de Premier League. Un choix discutable pour un joueur qui a assez peu brillé en Angleterre dans sa carrière et qui semble avoir besoin d’un style de jeu tourné vers l’offensive pour briller….