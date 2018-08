Mercato : Ben Arfa à Rennes ? Un de ses anciens clubs débarque, et ce n'est pas l'OL

Dans : Mercato, Rennes, OGCN, OL.

Annoncé tout proche de Rennes, Hatem Ben Arfa peut encore changer complètement de cap.

En effet, le forcing du club breton a clairement rapproché l’international français des « Rouge et Noir » ces derniers jours, mais devant cette opportunité, l’un de ses anciens clubs est reparti à l’attaque, et ce n’est pas Lyon. Il s’agit de Nice, qui selon France Football a décidé de faire une proposition à l’ancien joueur du PSG et de l’OM.

Le but de l’offre ? Lui faire revivre un passage réussi chez les Aiglons lors de la saison 2015-16, l’envoyant tout proche de disputer l’Euro avec les Bleus. Nice a également un autre atout dans sa manche, avec la perspective d’associer Hatem Ben Arfa à Mario Balotelli, qui a finalement décidé de rester une saison de plus sur la Côte d’Azur, et pourrait former un duo détonnant avec le gaucher. De quoi faire rêver tous les fans du Gym.