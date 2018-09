Mercato : Ben Arfa a refusé sept offres, dont une complètement folle

Dans : Mercato, Rennes, Foot Europeen.

Nouveau joueur du Stade Rennais, Hatem Ben Arfa va prochainement fouler la pelouse du Roazhon Park, quand il sera remis de ses mois entiers passés sans jouer au PSG.

En fin de contrat avec le club de la capitale, l’attaquant français a mis du temps avant de faire son choix cet été. Après avoir laissé passer tout le mois d’août et les offres de sept clubs, le natif de Clamart a finalement pris la direction de Rennes. Avec cette signature, Ben Arfa a donc repoussé les avances de près d’une dizaine de clubs, qui selon Téléfoot ont tenté concrètement de le recruter.

Il s’agit des deux clubs de Séville, le FC et le Bétis, de West Ham, du Benfica Lisbonne, du FC Porto et de l’Eintracht Francfort. La dernière offre fut la plus spectaculaire, puisque le Tianjin Quanjian a proposé un salaire de 10 ME pour s’offrir l’ancien lyonnais et marseillais pour seulement six mois. La folie chinoise n’a toutefois pas fait tourner la tête de Ben Arfa, qui avait assuré qu’il ne rejoindrait pas un championnat de seconde zone, et a tenu parole en signant à Rennes.