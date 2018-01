Mercato : Bataille Nice-Bordeaux pour cet international français

Dans : Mercato, Bordeaux, OGCN, Ligue 1.

Fraîchement débarqué à Las Palmas (20e de Liga), Paco Jemez aimerait se séparer de son meilleur buteur, Loïc Rémy (5 buts en 10 matchs).

Une information étonnante qui devrait faire le bonheur de nombreux clubs français. Il faut dire que l’international tricolore a toujours eu la cote en France, depuis ses performances remarquées à Lyon, Nice puis Marseille. Selon les informations de Yahoo Sport, deux clubs sont « attentifs » à la situation de l’ancien buteur de Chelsea. Devant l’échec Nicolas De Préville, les Girondins de Bordeaux pourraient recruter un attaquant et songeraient sérieusement à Loïc Rémy.

Reste désormais à voir le salaire du joueur, qui avait des émoluments importants en Angleterre. Plus à l’aise financièrement et capable d’aligner de gros salaires sur certains joueurs (Sneijder, Dante), l’OGC Nice serait également sur le coup et pourrait passer à l’action. Lucien Favre apprécierait la polyvalence du joueur, similaire à celle d’Alassane Plea, capable d’occuper le flanc droit de l’attaque, ainsi que la pointe. Alors, le natif de Lyon découvrira-t-il un sixième club en moins de 4 ans après Newcastle, QPR, Chelsea, Crystal Palace et donc Las Palmas ? Réponse durant le mois de janvier…