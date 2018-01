Mercato : Aubameyang, c'est 60ME... et c'est non négociable

Dans : Mercato, Premier League, Bundesliga.

Déjà au cœur des rumeurs cet été, Pierre-Emerick Aubameyang est de nouveau sur le départ en ce mois de janvier.

Écarté du groupe du Borussia Dortmund ce week-end, l’international gabonais est en partance pour Arsenal, qui négocie son arrivée avec le club de la Ruhr depuis plusieurs jours maintenant. Mais pour l’heure, les deux clubs n’ont pas encore trouvé d’accord, à en croire les informations de la BBC. La radio anglaise livre quelques détails financiers croustillants sur la guerre des nerfs que se livre actuellement le BVB et les Gunners…

La radio indique qu’Arsène Wenger a transmis une offre de 50ME au Borussia Dortmund pour l’ancien buteur de l’AS Saint-Etienne. Une offre… refusée par le club allemand. Et pour cause, la direction allemand réclame 10ME de plus aux Gunners pour céder leur meilleur joueur. Initialement, le BVB souhaitait conserver le meilleur buteur de la dernière saison de Bundesliga jusqu’à la fin de la saison. Mais visiblement, l’état-major de Dortmund s’est fait une raison. De son côté, Arsène Wenger a démenti publiquement les tentatives d’Arsenal dans le dossier Aubameyang. L’art de la communication, à l’Alsacienne…