Mercato : Arsenal chaud mais recalé pour Fekir

Dans : Mercato.

Alors que Nabil Fekir veut rebondir dans un grand club, le Real Betis souhaite le conserver. Seule une somme importante pourrait faire craquer le club espagnol.

En signant au Real Betis à l’été 2019, Nabil Fekir a surpris de nombreux observateurs. Longtemps excellent à l’OL, champion du monde en 2018, l’international français avait été tout proche de signer à Liverpool. Il a finalement rejoint le club de Séville, en ayant l’idée dans un coin de la tête de rejoindre un plus grand club assez rapidement. Deux ans plus tard, Nabil Fekir est finalement toujours un joueur du Real Betis, et surtout, il n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour l’Euro. Une désillusion pour le Lyonnais, désireux de rebondir très vite. Plusieurs écuries européennes, dont Arsenal, sont intéressées mais son club n’a aucune intention de le laisser partir, selon les informations de AS rapportées par The Sun.

L’offre d’Arsenal refusée

Arsenal a transmis une offre pour Nabil Fekir, rejetée par le Real Betis. L’entraîneur chilien, Manuel Pellegrini, veut le garder. Le directeur sportif Antonio Cordon n'a lui pas totalement fermé la porte : "Dans aucun club au monde, il n'y a de joueur non transférable si des offres alléchantes arrivent. Pour nous, nous voulons le garder, donc si quelqu'un veut venir le chercher, il devra payer beaucoup d'argent." Les courtisans de Nabil Fekir sont prévenus. TodosFichajes dévoilait fin mai l’intérêt du Bayern Munich, de l’AC Milan mais aussi de Rennes et de…l’OL ! Le média espagnol estimait les exigences du Real Betis à 30 ME. Reste à savoir si un club est prêt à les mettre pour Nabil Fekir.