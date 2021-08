Mercato : Anthony Martial pour remplacer Lukaku à l'Inter ?

Dans : Mercato.

Romelu Lukaku étant de plus en plus proche de Chelsea, l'Inter pourrait s'offrir Anthony Martial. C'est du moins ce que la presse anglaise affirme, Manchester United étant prêt à vendre l'attaquant français pour 60 millions d'euros.

Contre toute attente, et alors que l’Inter lui doit énormément dans la quête du titre de champion d’Italie, Romelu Lukaku devrait rejoindre rapidement Chelsea, un club où il a brillé dans le passé. A forcer d’augmenter leur offre financière, les dirigeants russes du club londonien ont convaincu leurs homologues chinois de l’Inter de leur céder le buteur international belge, lequel sort d’une superbe saison avec le club milanais. Romelu Lukaku ayant déjà négocié les conditions de son futur contrat, et malgré la fureur des supporters Nerazzurri, l’attaquant va donc rejoindre la Premier League, ce qui oblige l’Inter à lui trouver un remplaçant afin d’avoir du répondant en Ligue des champions. Ce lundi, le Sun affirme qu’Anthony Martial pourrait bien être l’une des cibles du champion d’Italie.

1 million d'euros par mois, Anthony Martial coûte cher

Même s’il lui reste encore trois ans de contrat avec Manchester United, l’attaquant de 25 ans, arrivé en 2015 de l’AS Monaco, a toujours du mal à convaincre du côté d’Old Trafford. Et le tabloïd affirme donc que le joueur formé à Lyon pourrait rejoindre l’Inter sous forme de prêt avec une option d’achat obligatoire à hauteur de 60 millions d’euros dans un an. Les deux clubs ont d’excellentes relations, comme on l’a vu dans le passé avec Ashley Young et Alexis Sanchez, et Anthony Martial ne serait pas opposé à un départ pour la Serie A, le joueur tricolore ayant besoin de se relancer. Reste un souci majeur, le salaire, car à Manchester United, Martial touche 1 million d’euros par mois.